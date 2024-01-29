Eniştesi tarafından canice katledilmişti! Zeynep Ece Aksay’ın acılı ailesinden ilk açıklama: Kardeşine nasıl böyle bir şey yapar?

İlknur Boyacı, Zeynel Boyacı ve Zeynep Ece Aksay bir arada



Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği 'Obert' ve kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.



Boyacı, aynı noktaya yaklaşık 30 metre mesafede battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin ise bir süredir haber alınamayan baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi.

Gelinlikli olan kişi Zeynep Ece'nin ablası İlknur Boyacı



Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Zeynel Boyacı ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Boyacı'nın eşi İlknur Boyacı hakkında ise 'konutu terk etmeme' şartıyla denetimli serbestlik kararı verildi.



DNA TESTİNDE BELİRLENDİ

Battaniyeye sarılı cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olup olmadığının tespiti için ailesinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte cesedin Aksay'a ait olduğu kesinleşti.

Zeynep Ece'nin acılı annesi Fatma Aksay



'KIZIM İLKNUR'UN DAHA ÇOK CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Zeynep Ece Aksay'ın babası Mustafa ve annesi Fatma Aksay ile yakınları cenazeyi almaya geldi. Burada gazetecilere konuşan Mustafa Aksay, cinayetin aydınlatılmayan noktaları olduğunu belirterek, "Zeynep Ece Aksay cinayetinde biz emniyet mensuplarından rica ediyoruz. Bunun aydınlatılmayan tarafları var. Çünkü Zeynep Ece'nin ablası yanında mıydı? Yanındaysa niye kardeşini kurtarmadı? Zeynep Ece Aksay'ın cinayet gecesi eve geldiğinde battaniyesini Zeynel 'çöpe attım' demiş. Çöpe attı da madem kızımın bilgisi var mıymış? Biz kızımız İlknur'un bilgisi olduğunu düşünüyoruz. Kardeşine sahip çıkmamış. Niye kardeşini korumamış? İlknur'un ev hapsi nedir? Daha çok ceza almasını istiyoruz" dedi.





'HEM KIZIMDAN HEM DAMADIMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Olaya inanamadıklarını belirten Mustafa Aksay, "İnanamadık. Yani konduramadık. Şimdi şu anda cenazeyi almaya geldik ama DNA testiyle yüzde yüz olduğunu anladık. Yaşanan olaylardan dolayı hem kızım İlknur'dan hem damadım Zeynel Boyacı'dan şikayetçiyim. Bu olayın açık olmayan yerleri var, bu konuyu emniyet mensuplarının araştırmasını istiyorum" diye konuştu.