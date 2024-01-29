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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika depremler.... Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.6 olarak bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 12:52 Güncelleme 29 Ocak 2024, 12:53
Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Kahramanmaraş Pazarcık olarak açıkladığı deprem, saat 12.31'de oldu

11,6 kilometre derinlikte olan olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'dan yapılan bilgilendirme şu şekilde:

"Büyüklük:3.6 (Ml) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) Tarih:2024-01-29 Saat:12:31:55 TSİ Enlem:37.43833 N Boylam:37.2175 E Derinlik:11.6 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2024.01.29 12:31:55 37.4648 37.2332 5.2 -.- 3.4 3.2 YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.29 12:03:57 37.3702 40.3498 8.8 -.- 1.5 -.- ATALAR-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel

2024.01.29 11:56:55 36.2710 33.7013 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.01.29 11:23:24 39.3017 29.3065 0.0 -.- 1.4 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel

2024.01.29 11:05:45 37.4722 38.6685 5.4 -.- 2.2 -.- BAHCELI-(SANLIURFA) İlksel

2024.01.29 10:25:50 38.6435 37.2663 5.0 -.- 1.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.01.29 10:15:49 38.3708 38.2098 9.9 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

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