Müge Anlı'da Ali Diken'i ve baldızını öldürdüğünü itiraf etmişti | Meğer katil üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş....

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin eşinin ifadelerinin ardından aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında bir kadın cesedi daha bulundu. Cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep'e ait olduğu öğrenildi. Zeynel'in baldızını öldürdüğünü eşinin de bildiği ortaya çıkarken olayla ilgili yeni gelişmeler kan dondurdu. Zeynel Boyacı'nın gözaltındaki arkadaşını da cesetlerin bulunduğu araziye götürdüğü, iple boğarak öldürmeyi planladığı ancak son anda vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. İşte olayla ilgili son gelişmeler ve detaylar...