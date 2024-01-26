Müge Anlı'da Ali Diken'i ve baldızını öldürdüğünü itiraf etmişti | Meğer katil üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş....

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin eşinin ifadelerinin ardından aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında bir kadın cesedi daha bulundu. Cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep'e ait olduğu öğrenildi. Zeynel'in baldızını öldürdüğünü eşinin de bildiği ortaya çıkarken olayla ilgili yeni gelişmeler kan dondurdu. Zeynel Boyacı'nın gözaltındaki arkadaşını da cesetlerin bulunduğu araziye götürdüğü, iple boğarak öldürmeyi planladığı ancak son anda vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. İşte olayla ilgili son gelişmeler ve detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.