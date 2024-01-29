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Annesi itiraf etti gerçek babasını kanıtladı! 30 milyonluk servetten hak alacağı vurgulandı

Ev kadını Serpil Yılmaz, annesinin itirafıyla gerçek babasının işadamı Mustafa Yemen olduğunu kanıtladı. Ünlü yazar Gülşah Yemen’in ablası olduğu anlaşıldı. 30 milyonluk servetten hak alacağı vurgulandı.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ocak 2024 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:03
Annesi itiraf etti gerçek babasını kanıtladı! 30 milyonluk servetten hak alacağı vurgulandı

İzmir'de Cemile Yılmaz (62) liseye giderken sevgili Mustafa Yemen'den, hamile kaldı. Ailesi ise evlenmelerine karşı çıktı. Yılmaz, 1980'de dünyaya getirdiği kızı Serpil'i, evlendiği Yusuf Yılmaz'ın nüfusuna kayıt yaptırdı.

Trafik polisi olan Yemen'in de 1997'de kızı Gülşah dünyaya gözlerini açtı. Yemen, 1990'da trafik kazasında ölünce, geriye 30 milyon liralık serveti kaldı.

Gerçeği daha fazla saklamak istemeyen Cemile Yılmaz, 3 yıl önce kızı Serpil'e, biyolojik babasının Mustafa Yemen olduğunu anlattı. Yılmaz, DNA testiyle gerçeği kanıtladı. Yazar Gülşah Yemen'in ablası olduğu ortaya çıktı. 30 milyonluk mirasa ortak olan Serpil Yılmaz, "Babama bu dünyada kavuşamadım. Bir kere bile sarılamadım ama DNA testi ile kızı olduğunu kanıtladım" ifadesini kullandı.

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