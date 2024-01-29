Annesi itiraf etti gerçek babasını kanıtladı! 30 milyonluk servetten hak alacağı vurgulandı

Gerçeği daha fazla saklamak istemeyen Cemile Yılmaz, 3 yıl önce kızı Serpil'e, biyolojik babasının Mustafa Yemen olduğunu anlattı. Yılmaz, DNA testiyle gerçeği kanıtladı. Yazar Gülşah Yemen'in ablası olduğu ortaya çıktı. 30 milyonluk mirasa ortak olan Serpil Yılmaz, "Babama bu dünyada kavuşamadım. Bir kere bile sarılamadım ama DNA testi ile kızı olduğunu kanıtladım" ifadesini kullandı.

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