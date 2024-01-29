2 saatlik ev temizliği 45 dakikaya düşecek! Bu yöntemleri 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

Ev temizliği zorlu bir görev gibi görünebilir, ancak uzmanların sırlarıyla bu iş daha kolay hale geliyor! Bu temizlik hileleri, evinizi parlatmanın ve mikroplardan arındırmanın şaşırtıcı yollarını sunuyor. Banyo perdesinden diş fırçasına, fayans aralarından yatağa kadar birçok alanda işinizi kolaylaştıracak bu ipuçları, temizlik rutininizi baştan aşağı değiştirecek. İşte o temizlik hileleri...

PERDELERİNİZ IŞILDASIN Perdelerinizin yeni gibi görünmesini istiyorsanız, hidrojen peroksit ve su karışımı ile yıkayın. Bu yöntemle perdeniz pırıl pırıl olacak. DİŞ FIRÇASINI TERTEMİZ YAPMA YÖNTEMİ Diş fırçalarınızda bulunan mikroplardan kurtulmak için, sirkeli su içinde bekletip daha sonra durulayın. Bu sayede diş fırçanızı doğru bir şekilde dezenfekte etmiş olacaksınız.