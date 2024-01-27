Cep telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin! Tüm bilgileriniz tehlike altında

Resmi Uygulama Mağazalarını Tercih Edin: Yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin ve güvenilir kaynaklardan güncellemeleri yapın. Erişim İzinlerini Kontrol Edin: Uygulamaların erişim izinlerini dikkatlice inceleyin ve gereksiz izinleri reddedin.

Güçlü Şifreler Kullanın: Güçlü ve benzersiz şifreler kullanarak cihazlarınızı koruyun.

Mobil Güvenlik Yazılımlarını Kullanın: Mobil güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin ve aktif olarak kullanın.

Şüpheli Uygulamalardan Kaçının: Şüpheli görünen uygulamaları derhal cihazınızdan kaldırın.

Bu önlemler, mobil cihazlarınızı sahte uygulamalara karşı korumanın yanı sıra, genel güvenliğinizi de artıracaktır. Kullanıcıların, bu tehditlere karşı bilinçli ve tedbirli olmaları, güvenliklerini sağlamak için önemlidir.