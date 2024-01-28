Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti’den açıklama | Maskeli katiller kamerada

Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
"ASLA EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kiliseye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.
RAHİBİ ARADI TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kurum, "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Saldırı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralı yok. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor" dedi.
Gül şu ifadeleri kullandı;
İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağolsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımız 52 yaşındaydı, vefat etti.
Polisimiz çalışması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuştur.
İçeri girilmiş. İçerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.
Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.
Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler bulunup adalet önüne çıkarılacak.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.