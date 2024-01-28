Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti’den açıklama | Maskeli katiller kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi 'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı.





Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.







Maskeli katillerin kiliseye geliş anı saniye saniye kameralara yansıdı.



Öte yandan hayatını kaybeden kişinin ismi de açıklandı. Kilise saldırısında can veren ismin Murat Cihan Tuncer olduğu öğrenildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.