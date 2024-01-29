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29 Ocak bugün saat kaçta kar yağışı başlayacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da nerede, hangi ilçede kar yağıyor?

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bu durum, şehir genelinde hava sıcaklıklarının aniden dört derece düşmesine neden oluyor. Vatandaşlar, bu beklenmedik sıcaklık düşüşüne ve olası kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 11:18 Güncelleme 29 Ocak 2024, 11:18
29 Ocak bugün saat kaçta kar yağışı başlayacak? İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da nerede, hangi ilçede kar yağıyor?

Balkan Yarımadası'ndan esen soğuk rüzgarlar, İstanbul'da hava koşullarını önemli ölçüde değiştiriyor. Normalde bu dönemde bahar havasının hakim olduğu İstanbul, soğuk hava dalgasıyla kış koşullarına geri dönüyor. Sıcaklık, birkaç gün içinde dört derece düşerek, vatandaşları şaşırtıyor ve hazırlıksız yakalıyor.

Beklenen kar yağışı İstanbul'a geliyor.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak soğuğun etkisiyle hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek ve bu durum günlerce sürecek.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların 15.00'den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan AKOM'dan Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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