29 Ocak bugün saat kaçta kar yağışı başlayacak? İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da nerede, hangi ilçede kar yağıyor?

Balkan Yarımadası'ndan esen soğuk rüzgarlar, İstanbul'da hava koşullarını önemli ölçüde değiştiriyor. Normalde bu dönemde bahar havasının hakim olduğu İstanbul, soğuk hava dalgasıyla kış koşullarına geri dönüyor. Sıcaklık, birkaç gün içinde dört derece düşerek, vatandaşları şaşırtıyor ve hazırlıksız yakalıyor.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak soğuğun etkisiyle hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek ve bu durum günlerce sürecek.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI



İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların 15.00'den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.