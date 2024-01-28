İstanbul’da hamile kadın, minibüste doğum yaptı!

140 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+JOKER bilen çıkmayınca 139 milyon 790 bin 910 lira devretti. 5 bilenler 3 milyon 289 bin 296 lira, 4 bilenler 5 bin 934 lira, 3 bilenler 382 lira, 2 bilenler ise 37 lira 20 kuruş ikramiye alacak.

ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

Ankara Çankaya'da yaşayan M.A, eski sevgilisi Ayşegül Çınar'a (44) barışma teklif etti. Ancak Çınar, reddetti. Bunun üzerine sinirlenen M.A, tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan katil zanlısı ise saklandığı gecekonduda yakayı ele verdi.



O SÖZE 6 YIL

İstanbul Pendik'te geçen mart ayında ilaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Tülay K. (43) fazla sıra bekleyince çıldırdı. Ortalığı birbirine kattı. Hastalarıyla ilgilenen doktor Birgül G. (47) sesin kaynağını öğrenmek adına dışarı çıktı. Hasta, G'nin üzerine yürüyerek; "Boşuna öldürmüyorlar, hak ediyorsunuz. Salak. Bir bilgisayara bakacak" şeklinde hakaret ve tehditler savurdu. Doktor da şikayetçi oldu. Soruşturma sonucunda K.'nın 6 yıl hapsi istendi. Seda Nur GÜNAYDIN



GAZİ'YE SON GÖREV

Manisa Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesi'nde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz (71), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve vatandaşlar katıldı.



KUZENLER KAYIP

Adana'da 14 yaşındaki Reyhan Hürü Gönül ve kuzeni 17 yaşındaki Hatice Taşyürek, 4 gün önce parkta babalarına sigara içerken yakalandı. Korkup kaçan kızlardan 4 gündür haber alınamadı. Reyhan Hürü'nün annesi Züleyha Hürü'nün sözleri endişeleri artırdı: İkisinin de hayatından endişe ediyorum!



5 MİLYON TL ÇALDILAR

İSTANBUL Zeytinburnu'nda tekstilci iş kadını G.G.'ye ait 5 milyon liranın gasbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün mağdur iş insanın çalışanları olduğu ortaya çıktı.



SON 'MODEL' TUZAK

İzmir'de tezgahtarlık yapan 26 yaşındaki Ebru Ü'nün modellik hayali, erken bitti. Genç kız, kendisini model yapmak isteyen bir internete sitesi 5 bin 900 lira isteyince dolandırılmak istendiğini anlayıp mahkemeye gitti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, dikkat çeken bir karar verdi. Müştekinin araştırma yapmadan karşı tarafla iletişime geçtiğini, hile unsurunun gerçekleşmediğini belirtti.



MEMLEKETE VEDA

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, görev süresinin sona ermesinin ardından saksafonla "Memleketim" ve "Katibim" şarkılarını çalarak Türkiye'ye veda etti. Türkiye'nin birçok bölgesine gittiğini belirten Lee, "Türkler'in bize ne kadar çok benzediklerini öğrendiğimde hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Sadece görünüş olarak farklıyız. Ama dost canlısı, nazik ve temiz kalplisiniz" dedi.



KALP 'PEKUYGUN' ÇIKTI

Antalya Alanya'da geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Erhan Pekuygun'un (20) ailesi tarafından bağışlanan kalbi, Kadir İrkin'e (38) nakledildi. Yeni kalbi ile sağlığına yeniden kavuşan İrkin, "Kendim 38, kalbim 20 yaşında. Bedenimden 18 yaş daha genç bir kalbe sahip oldum. 7 yıldır hep bu günü bekledim" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK

YÜZDE 100 MUTLULUK

Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin kızları Zehra'nın SMA tip 1 teşhisi konulmasının ardından 2022 yılı haziran ayında kampanya başlatıldı. O dönem henüz 8 aylık olan Zehra'nın kampanyasının tamamlanması için binlerce kişi seferber oldu. Gönüllüler ile birlikte kermesler, konserler, futbol turnuvaları, şenlikler ve gösteriler düzenlendi. Mavi kapak kampanyası ile Zehra'ya can olmak için çaba harcandı. Nihayet 1 milyon 850 bin dolar toplandı. Tedavisi için Dubai'ye gidecek olan Zehra için sosyal medyada yapılan son canlı yayında ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi.

EVLİLİK PROGRAMI!

Amerikalı aktör Bradley Cooper ile ünlü model Gigi Hadid'in yakında evleneceği iddia edildi. People dergisi, çiftin geçtiğimiz hafta Hawai'de 3 günlük tatil yaptığını yazdı. Çiftin evlilik töreninin ince detaylarını bile kararlaştırmaya başladığı iddia edildi.

'BOSS' YAPMA!

Çalıştığı işyerinde, patronu tarafından sürekli aşağılandığını öne süren işçi, dava açtı. Mahkeme, tazminat ödenmesini kararlaştırdı.