Cani Doçent’in son sözleri kan dondurdu: Ölmeyeceksin acı çekeceksin

İzmir 'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz 'ın (38) Doç. Dr. Eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp yaşamına son verdiği katliamla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yeni ayrıntılara göre Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, önce kızını almak için hamle yaptı.

Eşi de vermedi. Bunun üzerine eşini ayaklarından vuran Yusuf Yılmaz, ardından kızını ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Kızının ve annesinin öldüğünü gören Derya Yılmaz Uzelli ise Yusuf Yılmaz'a 'beni de öldür' diye yalvardı. Ancak Yılmaz, 'Sen ölmeyeceksin. Çok acı çekeceksin' diyerek, eşini bilinçli şekilde öldürmedi. Yılmaz'ın katliamdan önce kayınpederine ait otomobilde bulunan araç kamerasını da kırdığı, intihar etmeden önce ise kayınpederini de öldürmeye çalıştığı anlaşıldı. Yusuf Yılmaz'ın aracında 4 silahın yanında bir de testere bulundu.