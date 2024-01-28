54 milyon dolarlık ünlü ressam Klimt’in tablosu şans eseri bulundu

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'e ait kayıp olarak bilinen Fraulein Lieser'in portresi, yaklaşık 100 yıl sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulundu. Fraulein Lieser'in portresi, son olarak 1925 yılında halka açık olarak görüldü. O tarihten itibaren birçok ünlü sanat uzmanı tabloyla ilgili araştırma yapsa da bir sonuca ulaşamadı. Viyana'da bulunan I'm Kinsky Müzayedeevi, 54 milyon dolarlık tablonun bulunduğunu açıkladı. Sanat uzmanları, "Bu kadar nadir, sanatsal öneme ve değere sahip bir tablo Orta Avrupa sanat piyasasında yoktu. Şaşkın ve mutluyuz" dedi.

4 ÜLKEYE GİDECEK

Tablonun birkaç kez el değiştirdiği son olarak da, 1960 yılında tesadüf eseri yine Viyana'daki bir pazarda son sahibi tarafından alındığına dikkat çekildi. Söz konusu tablo, 24 Nisan'da Lieser ailesinin yasal varisleri adına açık arttırmayla satışa çıkarılacağı açıklandı. Ancak portre satışa sunulmadan önce Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya ve Hong Kong gibi uluslararası noktalarda sergilenecek.