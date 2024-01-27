Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaz nedir, kaç rekattır? Recep ayının 15. günü ne zaman 2024? Fazileti, duaları...

Tüm illerden Müslüman alemi mübarek üç ayları idrak etmenin iç huzurunu yaşarken bir yandan da ' Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2024' sorusuna yanıt arıyor. Recep ayının 13, 14, 15. günlerinde İslam dünyası için büyük önem taşıyan Eyyamı biyd orucu tutuluyor. Bu kapsamda Eyyamı biyd orucunun fazileti de merak ediliyor. Peki, Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? İşte detaylar...

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).