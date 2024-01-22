HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 23 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar hızla düşüyor! Yoğun kar yağışı geliyor

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu