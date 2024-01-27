Müge Anlı’da aranan Ali Diken ve baldızını öldüren adamın itirafı kan dondurdu! Üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş

ÖLDÜRÜP MAAŞINI ÇEKMİŞ

Zanlı, ifadesinde "Çocukluk arkadaşım M.Ç.'nin baldızımla ilişkisi vardı. Kıskandığım için baldızımı evde döverek öldürdüm. Battaniyeye sardım. Kiralık araçla boş araziye taşıdım. M.Ç'yi de cesetlerin bulunduğu araziye götürdüm.