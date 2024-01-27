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Müge Anlı'da aranan Ali Diken ve baldızını öldüren adamın itirafı kan dondurdu! Üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş

Zeynel Boyacı, arkadaşı Ali Diken’i boğarak ve baldızı Zeynep Ece Aksay’ı döverek katletti. “Zeynep’in çocukluk arkadaşım M.Ç. ile ilişkisi vardı. Baldızımdan sonra onu da iple boğarak öldürmeyi planladım ancak son anda vazgeçtim” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Müge Anlı’da aranan Ali Diken ve baldızını öldüren adamın itirafı kan dondurdu! Üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş

Türkiye'nin konuştuğu olay, Antalya'da yaşandı. 37 gün önce kayıplara karışan moto kurye Ali Diken'in yakınları, genci atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradı.

Canlı yayına çıkan arkadaşı Zeynel Boyacı ise Diken'i boğarak öldürüp gömdüğünü açıkladı. Cesedin yerini gösterirken eşi İlkay Boyacı, polislere "Kardeşim Zeynep Ece'yi de döverek öldürdü" dedi.

Ekipler, Diken'in cesedinin bulunduğu yere 30 metre mesafede Zeynep Ece Aksay'ın toprağa gömülü cesediyle karşılaştı.

ÖLDÜRÜP MAAŞINI ÇEKMİŞ
Zanlı, ifadesinde "Çocukluk arkadaşım M.Ç.'nin baldızımla ilişkisi vardı. Kıskandığım için baldızımı evde döverek öldürdüm. Battaniyeye sardım. Kiralık araçla boş araziye taşıdım. M.Ç'yi de cesetlerin bulunduğu araziye götürdüm.

'Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz' diye kandırdım. İple boğarak öldürmeyi planladım. Ancak nedense cinayetten vazgeçtim" ifadesini kullandı. Ayrıca cinayetlerden sonra Ali Diken'in telefonlarını satarak, maaşını bankamatikten çektiği anlaşıldı.

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