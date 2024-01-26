Norveç ve İzlanda’da donan Tesla araçlar, paniğe neden oldu! Uzmanından ilginç açıklama: "Soğuk havalar Tesla'nın düşmanı"

Tesla araçlar soğuk havada çileye dönüştü! Bataryalar boşaldı, otomobiller dondu. Kilitleri bile açılmayan Tesla yöneticileri de bir anda Avrupa ve ABD'nin soğuk bölgelerinden gelen tepkilerle sarsıldı.
Tesla araçlar soğuk havada çileye dönüştü! Bataryalar boşaldı, otomobiller dondu. Kilitleri bile açılmayan Tesla yöneticileri de bir anda Avrupa ve ABD'nin soğuk bölgelerinden gelen tepkilerle sarsıldı.
Dünyanın en iyi otomobil uzmanlarından biri olarak gösterilen Prof. Ferdinand Dudenhöffer, ilginç açıklamalar yaptı. Tesla ve birkaç markada sorun var. Özellikle soğuk havalar, Tesla'nın düşmanı.
Hayatımıza hızla giren elektrikli araçlara karşıyım. Yanmalı motor hala en dayanıklısı. Her konuda avantajı devam ediyor" dedi. Birçok otomobil uzmanı da Küresel bir operasyonun en önemli detayının Tesla ile başladığını söyledi.
Bu arada 2030 yılına kadar piyasada 15 milyon elektrikli aracın olacağı iddia edildi.