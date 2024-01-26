Norveç ve İzlanda’da donan Tesla araçlar, paniğe neden oldu! Uzmanından ilginç açıklama: "Soğuk havalar Tesla'nın düşmanı"

Tesla araçlar soğuk havada çileye dönüştü! Bataryalar boşaldı, otomobiller dondu. Kilitleri bile açılmayan Tesla yöneticileri de bir anda Avrupa ve ABD'nin soğuk bölgelerinden gelen tepkilerle sarsıldı.

Dünyanın en iyi otomobil uzmanlarından biri olarak gösterilen Prof. Ferdinand Dudenhöffer, ilginç açıklamalar yaptı. Tesla ve birkaç markada sorun var. Özellikle soğuk havalar, Tesla'nın düşmanı.