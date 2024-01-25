32 ayrı suçtan kaydı bulunmuştu! Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden katil Muhammet Berke Çorak hakkında müebbet hapis talebi! "Husumetlilerim sandım"

İDDİANAME HAZIRLANDI Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Muhammet Berke Çolak'ın evine bazı kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Durumun kolluk birimlerine intikal etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak'ın evinin kapısını ısrarla çalarak "polis" diye seslendi.

Şehit edilen Polis memuru Cihat Ermiş

Ancak karşı taraftan bir yanıt alamadı. Polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak'ı adli vakaları olduğu için tanıyordu. Bu sebeple içeride yaralı bir şekilde baygın olmasından şüphelendi. Önce Muhammet Berke Çolak'ı ve annesini telefonla aradı, ancak buna da bir yanıt alamadı. Yardım etmek amacıyla sitenin özel güvenliği ile birlikte "polis" diye seslenerek Muhammet Berke Çolak'ın evine girdi. Çolak, polis memuru Cihat Ermiş'i iki kez ateş ederek şehit etti" denildi.