Battalgazi'deki bu deprem, çevre ilçelerde ve bazı yakın şehirlerde de hissedildi. Depremin şiddeti, insanları evlerinden ve iş yerlerinden sokağa dökmeye neden oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, bölgede yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremi ve sonrasında yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirdi.