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Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti | Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! 30 metre uzaklıktaki İkinci ceset baldızı çıktı

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı, polis eşliğinde olay yerine götürüldü. Diken’in cesedinin 30 metre uzağında katil Boyacı’nın baldızının da cesedi ortaya çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti | Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! 30 metre uzaklıktaki İkinci ceset baldızı çıktı

Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsılmıştı.

Antalya'da yaşayan Zeynel Boyacı, 36 gündür kayıp olan en yakın arkadaşı Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Boyacı, "Bana sürekli küfür etmeye başladı. Defalarca uyardım, dinlemedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve onu öldürdüm" demişti.

AİLESİ PERİŞAN
Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü Aksu İlçesi'nde bulunan boş bir arsadaki topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi bulundu.

Cesedin Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğu öğrenildi. 2 haftadır kayıp olan 26 yaşındaki Aksay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emniyet, Zeynep Ece Aksay olayı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapacağını açıkladı.

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