Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti | Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! 30 metre uzaklıktaki İkinci ceset baldızı çıktı

Antalya'da yaşayan Zeynel Boyacı, 36 gündür kayıp olan en yakın arkadaşı Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Boyacı, "Bana sürekli küfür etmeye başladı. Defalarca uyardım, dinlemedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve onu öldürdüm" demişti.