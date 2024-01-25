Kadıköy’de 10 katlı binada yangın! Dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tanzimat Sokak'ta meydana geldi. Erenköy İtfaiye İstasyonu'nun yanındaki 10 katlı binanın yedinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların apartmanı sarması üzerine binada oturanlar panikle dışarıya çıktı.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın yanında bulunan İstasyondaki itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üst katta balkondan yardım isteyen bir kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 8. katta oturan ve dumandan etkilenen baba, anne ve çocukları olduğu öğrenilen 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Kadıköy'de 10 katlı binada yangın! "BÜTÜN APARTMANI TAHLİYE ETTİLER"

Bina sakinlerinden biri, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır" dedi.