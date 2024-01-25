SIKI DENETİM BAŞLADI: Plakası böyle olanlar 2 bin 647 TL ceza ödüyor! Milyonlarca araç sahibi dikkat! Üstüne hapis cezası var!

Yeni düzenleme, sahte plaka üretimini engellemeyi amaçlıyor. Bundan böyle, yeni tescil edilen veya plaka yenileme işlemi yapan araç sahiplerine karekodlu plakalar verilecek. Bu plakalar, daha yüksek güvenlik önlemleri içeriyor ve sahteciliği önlemeye yardımcı oluyor.
APP Plakaların Yasaklanma Sebebi
APP plakalar, genellikle merdiven altı üreticiler tarafından üretilen ve sahtecilik amacıyla kullanılan plakalardır. Gerçek plakalarla benzer görünümlere sahip olmalarına rağmen, bu plakalar üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Dolayısıyla, APP plakalar hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi yasadışı faaliyetlerde kullanılabiliyor.
Yeni düzenleme ile APP plakaların kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, sahte plaka kullanımının yanı sıra, gerçek plaka sahiplerinin mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.