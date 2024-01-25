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SIKI DENETİM BAŞLADI: Plakası böyle olanlar 2 bin 647 TL ceza ödüyor! Milyonlarca araç sahibi dikkat! Üstüne hapis cezası var!

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni plaka düzenlemesi, Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu yeni düzenleme kapsamında, özellikle APP plakaların kullanımı üzerindeki kısıtlamalar dikkat çekiyor. Araç sahipleri, bu yeni düzenlemeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. İşte yeni plaka düzenlemesinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 14:26 Güncelleme 25 Ocak 2024, 14:26
SIKI DENETİM BAŞLADI: Plakası böyle olanlar 2 bin 647 TL ceza ödüyor! Milyonlarca araç sahibi dikkat! Üstüne hapis cezası var!

Yeni düzenleme, sahte plaka üretimini engellemeyi amaçlıyor. Bundan böyle, yeni tescil edilen veya plaka yenileme işlemi yapan araç sahiplerine karekodlu plakalar verilecek. Bu plakalar, daha yüksek güvenlik önlemleri içeriyor ve sahteciliği önlemeye yardımcı oluyor.

APP Plakaların Yasaklanma Sebebi

APP plakalar, genellikle merdiven altı üreticiler tarafından üretilen ve sahtecilik amacıyla kullanılan plakalardır. Gerçek plakalarla benzer görünümlere sahip olmalarına rağmen, bu plakalar üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Dolayısıyla, APP plakalar hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi yasadışı faaliyetlerde kullanılabiliyor.

Yeni düzenleme ile APP plakaların kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, sahte plaka kullanımının yanı sıra, gerçek plaka sahiplerinin mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sahte Plaka Kullanmanın Cezai Yaptırımları

Sahte plaka kullananlar için ciddi cezai yaptırımlar söz konusu. Bu plakaları kullanan kişiler, 32 bin 170 TL para cezasına ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira ceza veriliyor.

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