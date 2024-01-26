"İnşallah 3. sayfa haberi olmam" demiş | İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Yeni detaylar ortaya çıktı

Tüyler ürperten katliam, önceki gün İzmir Bornova'da yaşandı. Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Eşi D.U.Y. (38) kızı L'nin (4) velayeti konusunda anlaşamadı. Ayrı yaşadığı eşinin evinin olduğu sokağı bastı. Silahla kurşun yağdırdı. Eşi D.'yi ağır yaraladı. Kızı L. ile kayınvalidesi D.U'yu (61) hayattan kopardı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yusuf Yılmaz'ın 2 ay önce kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darp ettiği anlaşıldı. Kayınpederine 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği ortaya çıktı.

ÇOK KORKUYORMUŞ

Başına bir iş gelmesinden korkan D.U.'nun görev yaptığı Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurarak şikayette bulunduğu, Yusuf Yılmaz'ın fotoğraflarının kampüste görev yapan güvenlik görevlilerine dağıtıldığı, içeri alınmaması konusunda uyarıda bulunulduğu ifade edildi.