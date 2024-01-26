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"İnşallah 3. sayfa haberi olmam" demiş | İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Yeni detaylar ortaya çıktı

Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, kızı ve kayınvalidesini silahla hayattan kopardı. Ağır yaraladığı eşi D.'nin ise katliamdan önce arkadaşlarına “İnşallah 3. sayfa haberi olmam” dediği ortaya çıktı. Ayrıca canavar kocanın, eşinin yüzüne önce kezzap attığı daha sonra ayaklarından vurduğu anlaşıldı!

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
İnşallah 3. sayfa haberi olmam demiş | İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Yeni detaylar ortaya çıktı

Tüyler ürperten katliam, önceki gün İzmir Bornova'da yaşandı. Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Eşi D.U.Y. (38) kızı L'nin (4) velayeti konusunda anlaşamadı.

Ayrı yaşadığı eşinin evinin olduğu sokağı bastı. Silahla kurşun yağdırdı. Eşi D.'yi ağır yaraladı. Kızı L. ile kayınvalidesi D.U'yu (61) hayattan kopardı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yusuf Yılmaz'ın 2 ay önce kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darp ettiği anlaşıldı. Kayınpederine 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği ortaya çıktı.

ÇOK KORKUYORMUŞ
Başına bir iş gelmesinden korkan D.U.'nun görev yaptığı Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurarak şikayette bulunduğu, Yusuf Yılmaz'ın fotoğraflarının kampüste görev yapan güvenlik görevlilerine dağıtıldığı, içeri alınmaması konusunda uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

Kadının yakın arkadaşlarına 'inşallah 3. sayfa haberi olmam' dediği öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın D.U.'nun yüzüne önce kezzap attığı sonra ayaklarından vurduğu belirlendi. Kayınpederin ise evde olduğu için katliamdan kurtulduğu tespit edildi.

D.U'nun 4 kez uzaklaştırma tedbiri uygulanan eşi Yusuf için elektronik kelepçe başvurusu yaptığı ancak kabul edilmediği belirlendi.

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