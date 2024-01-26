Esenyurt’ta eski eşini falçatayla yaralayan koca yaşamına son verdi

İstanbul Esenyurt'ta Ömer Avşar, eşi M.G.'den boşandı. Ancak bir türlü peşini bırakmadı. Önceki gece falçatayla ağır yaraladı. Daha sonra da 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine dönüp kendini asarak canına kıydı.
İstanbul Esenyurt'ta Ömer Avşar, eşi M.G.'den boşandı. Ancak bir türlü peşini bırakmadı. Önceki gece falçatayla ağır yaraladı. Daha sonra da 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine dönüp kendini asarak canına kıydı.
Hastanede tedaviye alınan Muradiye G.'nin Avşar ile müşterek biri 2.5 yaşında olmak üzere 4 çocuğu olduğu anlaşıldı.
TERMAL OTEL FACİASI
Mardin Kızıltepe'den Ankara Güdül'e tatil için bir termal otele giden Akdağ ailesinin 8 yaşındaki çocuğu Egit Akdağ, havuza girdi. Annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı küçük çocuk, havuzda boğularak hayatını kaybetti. Ailesi, yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HALİT SOLHAN)
BEHİYE'DEN NE İSTEDİN!
İzmir Karabağlar'da Suriyeli Levend M. (30), iddiaya göre arkadaşının eşi S.E. ile (34) bir süre ilişki yaşadı. M, daha sonra reddedilince E'nin yaşadığı evin demir kapısının camını kırdı.S.E.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kızı B.E.'yi (12) ise hayattan kopardı. Anne, hastaneye kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen amca Beşir Ediz (32), "Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki ateşi söndüremez" diyerek ağladı. Küçük kız ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
SIR DOLU KAYIP
Hatay'da yaşayan Ayhan Demir (54), geçen yıl 8 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere evinde yakalandı. Aylarca evden dışarı çıkmadı. Ancak geçtiğimiz pazartesi günü aniden evinden çıkıp kayıplara karıştı. Yanına para ve cüzdan almadığını belirten Yeliz Demir, "Sadece üç kişi görmüş, bir şey yapamamışlar." dedi.
ARABİSTAN'DA ALKOL SATIŞINA İZİN
Suudi Arabistan, Riyad'da bir ilke imza atarak özel bir alkol mağazası açmayı planladı. Yalnızca gayrimüslim yabancı diplomatlara satış yapılacağı açıklandı. Alkol almak isteyenlerin, mobil sistem üzerinden dışişleri bakanlığından izin kodu alma zorunlulukları olacağı aktarıldı.
ALMANYA ASKER ARIYOR
Alman Silahlı Kuvvetleri, 2031'e asker sayısını 203 bine çıkarmayı kararlaştırdı. Bunun için ilanla asker aramaya başladı. Hazırlanan afişlerde Türkçe olarak "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesi de yer aldı. Afişler, özellikle Türkler'in yoğun olduğu bölgelere asıldı. Pilot, mühendis, deniz subayı gibi mesleklere ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.
ŞAFAK ÇÖKTÜ
Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın, Elif Şafak'a 20 yıl önce yayımladığı 'Bit Palas'la ilgili açtığı intihal davası sonuçlandı. Mahkeme, bilirkişi heyetinin "yüzde 5 intihal" savına da dayanarak Elif Şafak ve yayıncısı Doğan Kitap hakkında tazminat kararı verdi. Kırıkkanat, "Elif Şafak ve Doğan Kitap aleyhine açtığım davayı kazandım" diye tweet attı.
A'ÇİP' TEPKİ!
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, Coronavirüs salgını sırasında gündeme gelen komplo teorileri ile ilgili konuştu: "Sokakta yürürken birileri geliyor ve beni Covid-19'dan kâr elde etmekle suçluyor. Kimi de, 'Bize çip çaktın' diyor. Yani gerçekten zamanımı böyle mi geçiriyorum!"
HAYATA DÖNDÜ
İzmir'de beynindeki tümör sebebiyle görme kabiliyeti başta olmak üzere birçok sorun yaşayan 42 yaşındaki Döndü Özdemir, burun deliklerinden girilerek gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Döndü Özdemir, "Hayatım kararmıştı, şimdi çok iyiyim" dedi.
SEVGİLİ ALBERT
Vatikan'dan sonra Avrupa'nın en küçük bağımsız ülkesi olan Monako Prensliği'nde skandal gerçekler ortaya çıktı. Prensi Albert'in kısa bir süre önce kovduğu muhasebecisi, "Albert sevgililerine milyonlarca Euro gönderiyordu. Hem de gizli hesaplardan" dedi.