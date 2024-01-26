Esenyurt’ta eski eşini falçatayla yaralayan koca yaşamına son verdi

İstanbul Esenyurt'ta Ömer Avşar, eşi M.G.'den boşandı. Ancak bir türlü peşini bırakmadı. Önceki gece falçatayla ağır yaraladı. Daha sonra da 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine dönüp kendini asarak canına kıydı.

Hastanede tedaviye alınan Muradiye G.'nin Avşar ile müşterek biri 2.5 yaşında olmak üzere 4 çocuğu olduğu anlaşıldı.

TERMAL OTEL FACİASI

Mardin Kızıltepe'den Ankara Güdül'e tatil için bir termal otele giden Akdağ ailesinin 8 yaşındaki çocuğu Egit Akdağ, havuza girdi. Annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı küçük çocuk, havuzda boğularak hayatını kaybetti. Ailesi, yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HALİT SOLHAN)

BEHİYE'DEN NE İSTEDİN!

İzmir Karabağlar'da Suriyeli Levend M. (30), iddiaya göre arkadaşının eşi S.E. ile (34) bir süre ilişki yaşadı. M, daha sonra reddedilince E'nin yaşadığı evin demir kapısının camını kırdı.S.E.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kızı B.E.'yi (12) ise hayattan kopardı. Anne, hastaneye kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen amca Beşir Ediz (32), "Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki ateşi söndüremez" diyerek ağladı. Küçük kız ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.