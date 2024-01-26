Yapay zeka bu mesleklere savaş açtı! 5 yıl içinde hepsi yok olacak

Sigortacılık sektöründe de yapay zeka ve otomasyon teknolojileri, poliçe işlemleri, hasar tespiti ve risk analizi gibi görevleri üstlenmektedir.

Araştırmacılar, binlerce meslek ve görevi analiz ederek yapay zekanın etkilediği ve etkileyebileceği alanları belirlemeye çalışmışlardır. Bulunan sonuçlar, iş görevlerinin büyük bir kısmının yapay zekanın etkisi altında olduğunu göstermektedir.

Hukuk sektöründe de yapay zeka , belge analizi, hukuk araştırması ve dava dosyası hazırlama gibi işleri yapabilmektedir. Bu, hukuk sektöründeki bazı mesleklerin azalmasına yol açabilir.

YAPAY ZEKAYA KARŞI GÜVENDE OLAN MESLEKLER

Grafik tasarımcılar, pazarlama stratejistleri ve finans yöneticileri gibi meslekler yapay zeka karşısında daha az risk altında bulunmaktadır. Ayrıca, bulaşıkçılar, elektrikçiler ve berberler gibi bazı meslekler de bu teknolojiye karşı daha güvende.

Yapay zekanın gelişimiyle beraber Siber Güvenlik Uzmanlığı, Robotik Mühendisliği, Yazılım ve Uygulama Geliştirme, Veri Analizi ve Bilimi, Oyun Geliştirme, Blockchain Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Dijital Dönüşüm, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, IOT Uzmanlığı, FinTech Uzmanlığı, Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Sistem Analisti, UX Tasarımcılığı ve Genetik Uzmanlığı gibi yeni meslekler ön plana çıkmaktadır.