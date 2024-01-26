Yapay zeka bu mesleklere savaş açtı! 5 yıl içinde hepsi yok olacak

OpenAI ve Google tarafından geliştirilen botlar, insansı diyalog konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Yapay zekanın birçok sektörü ele geçirmesi ve bazı meslekleri tehlikeye atması, genel olarak insanları endişelendiriyor.
OpenAI ve Google tarafından geliştirilen botlar, insansı diyalog konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Yapay zekanın birçok sektörü ele geçirmesi ve bazı meslekleri tehlikeye atması, genel olarak insanları endişelendiriyor.
YAPAY ZEKANIN TEHDİT ETTİĞİ MESLEKLER
Yapay zeka tabanlı teknolojilerin iş dünyasında daha fazla yer bulması, bazı mesleklerin geleceğini belirsiz kılmaktadır. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte, muhasebecilik, teknik yazarlık, sekreterlik, noterlik, satış danışmanlığı ve emlakçılık gibi alanlarda büyük değişimler beklenmektedir.
BANKACILIK VE FİNANSAL HİZMETLER
Bankacılık ve finansal hizmetler sektörü, yapay zeka ve otomasyon teknolojileri tarafından önemli ölçüde etkilenmektedir. Hesap açma, kredi risk analizi, ödeme işlemleri ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda yapay zeka kullanımı artmaktadır.
SİGORTACILIK
Sigortacılık sektöründe de yapay zeka ve otomasyon teknolojileri, poliçe işlemleri, hasar tespiti ve risk analizi gibi görevleri üstlenmektedir.
HUKUK ALANI
Hukuk sektöründe de yapay zeka, belge analizi, hukuk araştırması ve dava dosyası hazırlama gibi işleri yapabilmektedir. Bu, hukuk sektöründeki bazı mesleklerin azalmasına yol açabilir.
Araştırmacılar, binlerce meslek ve görevi analiz ederek yapay zekanın etkilediği ve etkileyebileceği alanları belirlemeye çalışmışlardır. Bulunan sonuçlar, iş görevlerinin büyük bir kısmının yapay zekanın etkisi altında olduğunu göstermektedir.
YAPAY ZEKAYA KARŞI GÜVENDE OLAN MESLEKLER
Grafik tasarımcılar, pazarlama stratejistleri ve finans yöneticileri gibi meslekler yapay zeka karşısında daha az risk altında bulunmaktadır. Ayrıca, bulaşıkçılar, elektrikçiler ve berberler gibi bazı meslekler de bu teknolojiye karşı daha güvende.
Yapay zekanın gelişimiyle beraber Siber Güvenlik Uzmanlığı, Robotik Mühendisliği, Yazılım ve Uygulama Geliştirme, Veri Analizi ve Bilimi, Oyun Geliştirme, Blockchain Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Dijital Dönüşüm, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, IOT Uzmanlığı, FinTech Uzmanlığı, Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Sistem Analisti, UX Tasarımcılığı ve Genetik Uzmanlığı gibi yeni meslekler ön plana çıkmaktadır.