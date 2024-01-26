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Napolyon'u darmaduman eden Osmanlı paşası! 64 gün içinde sinir küpüne döndü

Fransız İhtilali’nin etkileri Avrupa’da hissedilirken genç bir komutanın yıldızı parlamaya başlamıştı. Bu komutan Napolyon Bonapart'tı. On yıl bile geçmeden Napolyon 1798’de stratejik bir hamleyle Osmanlı hakimiyetindeki Mısır’a göz dikti. Bu cesur hamlenin arkasında İngiliz sömürgelerine ulaşma ve Fransız etki alanını genişletme hedefi yatıyordu. Ancak Napolyon’un bu planları beklenmedik engellerle karşılaştı.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 12:00 Güncelleme 26 Ocak 2024, 12:06
Napolyon’u darmaduman eden Osmanlı paşası! 64 gün içinde sinir küpüne döndü

Napolyon, yirmi beş bin askerlik güçlü bir orduyla Mısır'a ayak bastığında sadece toprak kazanmayı değil, aynı zamanda prestij elde etmeyi de hedefliyordu. Fakat Ebu Kır'da yaşanan donanma felaketi bu hayallerini suya düşürdü. Fransız donanmasının kaybı Napolyon'u ve ordusunu Mısır'da izole bir duruma düşürdü.

NAPOLYON'UN MISIR HÜLYASI 🗡️

Napolyon bu durumdan sıyrılabilmek için yeni bir plan yapmak zorundaydı. Bu planın merkezinde Suriye vardı. 18 bin askerle Şubat 1799'da Suriye'ye doğru yola çıktı. Napolyon'un bu hamlesi onun askeri dehasının bir başka göstergesiydi. Ancak bu sefer de Osmanlılarla karşı karşıya gelmek zorunda kaldı.

AKKA KALESİ'NDE MÜTHİŞ SAVUNMA 🛡️

Osmanlı Devleti Napolyon'un bu hamlesine kayıtsız kalmadı. Cezzar Ahmed Paşa Osmanlı ordularının başına geçerek Napolyon'un ilerleyişini durdurmak için harekete geçti. Mart 1799'da başlayan bu mücadele tarihin en çetin çarpışmalarından birine dönüştü. Napolyon, Akka Kalesi'ni kuşatsa da beklediği kolay zaferi elde edemedi.

64 GÜNLÜK BELİRSİZLİK VE SON HÜCUM 🏹

Napolyon, Akka Kalesi önünde tam 64 gün boyunca mücadele etti. Bu süreçte birçok taktik denese de Cezzar Ahmed Paşa'nın direnişi karşısında başarılı olamadı. 5 Mayıs 1799'da yapılan son hücum, Napolyon için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

NAPOLYON'UN AKKA'DAN ÇEKİLİŞİ ⚔️
CEZZAR AHMED PAŞA'NIN ZAFERİ 🚩

Napolyon, Akka Kalesi'ndeki yenilgisinin ardından, coğrafi olarak önemli bir kazanım elde edemeden Mısır'a dönmek zorunda kaldı. Bu olay, Cezzar Ahmed Paşa'nın "Osmanlı tokadı" olarak tarihe geçti. Napolyon, Akka Kalesi'nde yaşadığı yenilgiyi "Kader Akka'da beni bir ihtiyarın oyuncağı etti" sözleriyle ifade etti.

NAPOLYON'A KARŞI DURAN ADAM 🎆

Cezzar Ahmed Paşa, bu olaylarla tarihe geçen bir figür haline geldi. Napolyon'un Mısır işgalini engelleyen bu komutan "Kasap" lakabıyla da anılmaya başlandı. Bu lakabı savaş sırasında gösterdiği cesur ve kararlı tavırlarla kazandı.

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