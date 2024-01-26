Napolyon’u darmaduman eden Osmanlı paşası! 64 gün içinde sinir küpüne döndü

64 GÜNLÜK BELİRSİZLİK VE SON HÜCUM 🏹
Napolyon, Akka Kalesi önünde tam 64 gün boyunca mücadele etti. Bu süreçte birçok taktik denese de Cezzar Ahmed Paşa'nın direnişi karşısında başarılı olamadı. 5 Mayıs 1799'da yapılan son hücum, Napolyon için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
NAPOLYON'UN AKKA'DAN ÇEKİLİŞİ ⚔️
CEZZAR AHMED PAŞA'NIN ZAFERİ 🚩
Napolyon, Akka Kalesi'ndeki yenilgisinin ardından, coğrafi olarak önemli bir kazanım elde edemeden Mısır'a dönmek zorunda kaldı. Bu olay, Cezzar Ahmed Paşa'nın "Osmanlı tokadı" olarak tarihe geçti. Napolyon, Akka Kalesi'nde yaşadığı yenilgiyi "Kader Akka'da beni bir ihtiyarın oyuncağı etti" sözleriyle ifade etti.
NAPOLYON'A KARŞI DURAN ADAM 🎆
Cezzar Ahmed Paşa, bu olaylarla tarihe geçen bir figür haline geldi. Napolyon'un Mısır işgalini engelleyen bu komutan "Kasap" lakabıyla da anılmaya başlandı. Bu lakabı savaş sırasında gösterdiği cesur ve kararlı tavırlarla kazandı.