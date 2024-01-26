Napolyon’u darmaduman eden Osmanlı paşası! 64 gün içinde sinir küpüne döndü

Napolyon, yirmi beş bin askerlik güçlü bir orduyla Mısır'a ayak bastığında sadece toprak kazanmayı değil, aynı zamanda prestij elde etmeyi de hedefliyordu. Fakat Ebu Kır'da yaşanan donanma felaketi bu hayallerini suya düşürdü. Fransız donanmasının kaybı Napolyon'u ve ordusunu Mısır'da izole bir duruma düşürdü.

NAPOLYON'UN MISIR HÜLYASI 🗡️ Napolyon bu durumdan sıyrılabilmek için yeni bir plan yapmak zorundaydı. Bu planın merkezinde Suriye vardı. 18 bin askerle Şubat 1799'da Suriye'ye doğru yola çıktı. Napolyon'un bu hamlesi onun askeri dehasının bir başka göstergesiydi. Ancak bu sefer de Osmanlılarla karşı karşıya gelmek zorunda kaldı.