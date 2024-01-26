Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden yeni karar: Tutukluluk halleri devam edecek mi?

Türekiye'nin gündemini sallayan davada yeni gelişme yaşandı. 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.