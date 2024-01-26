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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden yeni karar: Tutukluluk halleri devam edecek mi?

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden yeni karar: Tutukluluk halleri devam edecek mi?

Türekiye'nin gündemini sallayan davada yeni gelişme yaşandı. 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.

Kararını açıklayan mahkeme, 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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