Türbülans vurgunu: "Yazılım geliştirdim" diyerek milleti dolandırmıştı! 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Uçaklarda türbülansı önleyen cip projesi geliştirdiğini belirten Ç.İ., Kanada'da 4 mühendisle çalıştıklarını ve Aralık 2022'de orada seri üretime başlandığını bildirdi. Haklarını 27 milyon dolara Kanada'ya devrettiğini ve alacağı ödemenin miktarın yüksek olması nedeniyle Amerika New York'ta takıldığını iddia etti.

Parası gelmediği için birçok kişiden aldığı paraları ödeyemediğini kimseyi dolandırmak gibi amacı olmadığını bildirdi. Ç.İ., projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyaya sunacağını söyledi. Ancak verilen süre içinde hiçbir belge ve bilgi getirmedi. Savcılık, Ç.İ.'nin arkadaşı S.T.'den de 110 bin lira aldığını belirterek 5 yıla kadar hapsini istedi. ARZU KAYA