HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geri geliyor! Birçok il beyaza bürünecek! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmim ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.