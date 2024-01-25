Eşini öldüren sanığın avukatından ilginç savunma: Aileye 3 harfliler musallat oldu





"BU AİLEYE 3 HARFLİLER MUSALLAT OLUYOR"

Geçen celselerde Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden alınan raporda sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtilmesi üzerine konuşan sanık avukatı Abdurrahim Burak, "Adli tıp raporunun müvekkilim gözlem altına alınmadan verildiği ortadadır. Çok kısa muayene ile Gözlem İhtisas Dairesi tarafından rapor düzenlenmiş, devamında 4. İhtisas kurulu tarafından rapor tanzim edilmiştir. Müvekkilim üzerine gerekli tetkiklerin yapılmadığını düşünüyoruz. Raporun, müvekkilimin uzun süre gözlemden sonra mahkemeye sunulmasını talep ediyorum. Sanığın cinayeti işlemek için çok ciddi bir sebebi yok. 'Eşimi çok seviyorum, onsuz yaşayamam' diyor. Olay bütün dengesi ve kırılma noktası Ayşe'nin annesinin intihar etmesiyle başlıyor. Ayşe'nin annesine götürdüğü çamaşır ipiyle intihar edince yaşam sevinci bitiyor, psikolojisi çöküyor. Bu aileye 3 harfliler musallat oluyor, bu metafizik bir gerçektir. Zaman zaman bu tür olaylar karşımıza çıkar. Aileye 3 harfliler musallat olmasından sonra Ayşe uyuşturucuya başlıyor. Zaten kanında da metamfetamine rastlanıyor. Ayşe, eşine ve çocuğuna karşı saldırgan tutum sergilemekteydi, tüm tanık beyanlarında bu husus mevcut. Ortada iki bıçak var, sanığın da elinde bıçak izine rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.