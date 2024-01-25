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Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu!

Sarıyer'de, çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 23:48 Güncelleme 25 Ocak 2024, 23:48
Sarıyer’de çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu!

Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

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