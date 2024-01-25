ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ SU FATURASI Öğrenci evlerinde su faturaları öğrenci tarifesinden yazılacak. Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %30 indirim sağlanacak. Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.

HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL BURS



Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE



"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından projelerin hayata geçmesi bekleniyor.