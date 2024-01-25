Murat Kurum gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri verdi.
Murat Kurum gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri verdi.
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM
Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.
İlköğretim öğrencilerine de ulaşım ücretsiz olacak.
Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE İNDİRİMLİ ULAŞIM
Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.
Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.
GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE
İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.
ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ SU FATURASI
Öğrenci evlerinde su faturaları öğrenci tarifesinden yazılacak. Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %30 indirim sağlanacak. Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.
HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL BURS
Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE
"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından projelerin hayata geçmesi bekleniyor.