Cinayet ortaya çıktı: Müge Anlı’da aranıyordu: Kurye Ali Diken’in katili yakalandı

Antalya'da mide ameliyatı sonrası 52 kilo veren motokurye Ali Diken (32), evlilik hazırlığı yaptığı sırada kayıplara karıştı. 36 gündür aranan gencin ailesi, evlatlarının bulunması için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

Yapılan araştırmalara göre Ali Diken'i son gören kişi, Zeynel Boyacı isimli arkadaşıydı. Canlı yayına katılan Boyacı, arkadaşının kaybolduğundan bile haberinin olmadığını anlattı. Konuşmaları ve şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Zeynel Boyacı'nın canlı yayının ardından yurt dışına kaçmak istediği sırada ekipler düğmeye bastı.