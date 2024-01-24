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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85! Haftanın üçüncü mesai gününde yollar kilitlendi: İşte köprülerde son durum...

İstanbul'da, akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı. Yağışın etkili olduğu kentin Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Avcılar ile Beylikdüzü arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 19:00 Güncelleme 24 Ocak 2024, 19:15
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85! Haftanın üçüncü mesai gününde yollar kilitlendi: İşte köprülerde son durum...

İstanbul'da, akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.



Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Avcılar ile Beylikdüzü arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor.
Basın Ekspres Caddesi Başakşehir yönünde ve Mahmutbey Gişeler'de araçlar güçlükle ilerliyor.


Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe'de, Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

KÖPRÜLERDE DURUM
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ve Acıbadem ayrımında araç yoğunluğu görülüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye'den itibaren sürücüler trafikte yavaş ilerliyor.

Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

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