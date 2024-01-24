Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Veysel Tiryaki aslen nereli? Hayatı ve siyasi kariyeri...

Veysel Tiryaki kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özellikle Ankaralılar'ın merak ettiği Veysel Tiryaki hakkındaki detayları sizler için derledik. Peki Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte Veysel Tiryaki hayatı ve kariyeri...

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı.

29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.