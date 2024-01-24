"Duhan Kalkan kimdir" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Özellikle Ankaralılar'ın merak ettiği Duhan Kalkan hakkındaki detayları sizler için derledik. Peki, Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Duhan Kalkan hayatı ve siyasi kariyeri...

DUHAN KALKAN KİMDİR? 1983 doğumludur. Ankara Kaleciklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara'da yaşamıştır. EĞİTİMİ 2014 - 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (İKİNCİ LİSANS)

2010 – 2015 GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (DOKTORA)

2007 - 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (MASTER)

2002 - 2007 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTISADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (BİRİNCİ LİSANS- BURSLU)

1998 - 2001 ETİMESGUT ANADOLU LİSESİ

1995 – 1998 ERZURUM ANADOLU LİSESİ