Ankara Bala, Beypazarı, Çamlıdere ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye'de 31 Mart 2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Bala, Beypazarı, Çamlıdere ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Ankara ilinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Bala, Beypazarı, Çamlıdere ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Ankara Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

BALA, BEYPAZARI, ÇAMLIDERE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU? AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek. Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.