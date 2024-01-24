Mart gelene kadar sürecek! Türkiye’ye felaket Karadeniz’den yaklaşıyor! O illerde başladı bile

"Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak."
"Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz."
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." bilgisini verdi.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da cuma günü hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 3 ila 5, perşembe ve cuma ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında değişeceğini kaydetti.
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir için 3 gün yağış beklemediklerini dile getiren Şahbaz, "Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek." dedi.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.