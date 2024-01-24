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Mart gelene kadar sürecek! Türkiye'ye felaket Karadeniz'den yaklaşıyor! O illerde başladı bile

Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için önemli uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor. İşte bu konuda yapılan peş peşe gelen açıklamaların detayları.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:05 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:05
Mart gelene kadar sürecek! Türkiye’ye felaket Karadeniz’den yaklaşıyor! O illerde başladı bile

Türkiye genelinde önemli bir hava değişimi kapıda! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yaptığı değerlendirmelerde, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının ülkemizi etkisi altına alacağını belirtti. Giderek soğuyan havanın ardından vatandaşlar kar yağışı için araştırmalara başladı. İşte il il hava durumu tahminleri...

PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz tarafından kar yağışı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek."

"Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak."

"Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz."

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." bilgisini verdi.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da cuma günü hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 3 ila 5, perşembe ve cuma ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında değişeceğini kaydetti.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir için 3 gün yağış beklemediklerini dile getiren Şahbaz, "Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek." dedi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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