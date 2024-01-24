SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Duş kabini, aynalar, camlar ışıl ışıl olacak! Otellerin gizli formülü ifşalandı! Sadece 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı...

Ev temizliği, birçok kişi için zaman alıcı ve zorlayıcı bir süreç olabilir, özellikle de cam ve duşakabin temizliği söz konusu olduğunda. Ancak, otellerde kullanılan etkili bir temizlik formülü, evdeki camları ve duşakabinleri ayna gibi parlatmak için mükemmel bir çözüm sunuyor. İşte, bu etkili ve sıra dışı temizlik yönteminin detayları. Otellerin kullandığı bu özel karışım, cam ve duşakabin temizliğinde oldukça etkilidir. Bu karışım, genellikle sıradan deterjanlar ve bazı doğal temizleyicilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:03
Duş kabini, aynalar, camlar ışıl ışıl olacak! Otellerin gizli formülü ifşalandı! Sadece 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı...

Ev temizliğindeki en zor kısımlardan biri olan cam temizliği, genellikle pahalı temizlik malzemeleri gerektirir ve istenilen sonuca ulaşmak için çaba sarf edilir. Fakat bu yöntemle dakikalar içerisinde pırıl pırıl camlara sahip olabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 bardak su
1 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı

ADIM 1: HAZIRLIK

Karışımı hazırlamak için bir kabın içinde 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı parlatıcıyı iyice karıştırın. Parlatıcı, cam yüzeylerdeki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlemek için ideal bir malzemedir.

ADIM 2: KARIŞIMI UYGULAMA

Hazırladığınız karışımı temizlenecek cam yüzeylere uygulayın. Püskürtme şişesi veya yumuşak bir bez kullanarak yüzeyi silmek için karışımı kullanabilirsiniz.

ADIM 3: SİLME VE PARLATMA

Karışımı uyguladıktan sonra, cam yüzeyleri ve aynaları temizlemek için mikrofiber veya gazlı bez kullanın. Nazikçe silerek kir, su lekeleri ve parmak izleri gibi kalıntıları giderin.

ADIM 4: DURULAMA VE KURULAMA

Temizlik işlemi tamamlandığında, yüzeyleri temiz suyla durulayın ve kuru bir bezle kurulayın. Bu, su lekelerinin ve kalan nemin yüzeyde kalmasını önler, camların parlak ve pırıl pırıl olmasını sağlar.

ADIM 5: DUŞA KABİNLERİNDE KULLANIM

Duşa kabinlerindeki cam yüzeyleri parlatmak için aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Karışımı duşa kabin camlarına uygulayın, temizleyin ve kurulayın. Bu sayede su lekelerinden ve sabun kalıntılarından kurtulabilir, camların parlayan bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

5 burcun Şubat ayı mükemmel geçecek! Beklediğinize değdi! Sağlık, aşk, para, huzur, kariyer, evlilik...5 burcun Şubat ayı mükemmel geçecek! Beklediğinize değdi! Sağlık, aşk, para, huzur, kariyer, evlilik...
5 burcun Şubat ayı mükemmel geçecek! Beklediğinize değdi! Sağlık, aşk, para, huzur, kariyer, evlilik...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
7’den 70’e herkes için belediyecilik! Başkan Erdoğan’a sunuldu! Başkent’in ilçe adayları bugün açıklanacak beyanname ise 30 Ocak’ta
Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası’nın faiz kararı mevduat ve kredi faizlerini etkileyecek mi?
SON DAKİKA