Duş kabini, aynalar, camlar ışıl ışıl olacak! Otellerin gizli formülü ifşalandı! Sadece 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı...

Ev temizliğindeki en zor kısımlardan biri olan cam temizliği, genellikle pahalı temizlik malzemeleri gerektirir ve istenilen sonuca ulaşmak için çaba sarf edilir. Fakat bu yöntemle dakikalar içerisinde pırıl pırıl camlara sahip olabilirsiniz.
Ev temizliğindeki en zor kısımlardan biri olan cam temizliği, genellikle pahalı temizlik malzemeleri gerektirir ve istenilen sonuca ulaşmak için çaba sarf edilir. Fakat bu yöntemle dakikalar içerisinde pırıl pırıl camlara sahip olabilirsiniz.
MALZEMELER:
1 bardak su
1 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı
ADIM 1: HAZIRLIK
Karışımı hazırlamak için bir kabın içinde 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı parlatıcıyı iyice karıştırın. Parlatıcı, cam yüzeylerdeki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlemek için ideal bir malzemedir.
ADIM 2: KARIŞIMI UYGULAMA
Hazırladığınız karışımı temizlenecek cam yüzeylere uygulayın. Püskürtme şişesi veya yumuşak bir bez kullanarak yüzeyi silmek için karışımı kullanabilirsiniz.
ADIM 3: SİLME VE PARLATMA
Karışımı uyguladıktan sonra, cam yüzeyleri ve aynaları temizlemek için mikrofiber veya gazlı bez kullanın. Nazikçe silerek kir, su lekeleri ve parmak izleri gibi kalıntıları giderin.
ADIM 4: DURULAMA VE KURULAMA
Temizlik işlemi tamamlandığında, yüzeyleri temiz suyla durulayın ve kuru bir bezle kurulayın. Bu, su lekelerinin ve kalan nemin yüzeyde kalmasını önler, camların parlak ve pırıl pırıl olmasını sağlar.
ADIM 5: DUŞA KABİNLERİNDE KULLANIM
Duşa kabinlerindeki cam yüzeyleri parlatmak için aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Karışımı duşa kabin camlarına uygulayın, temizleyin ve kurulayın. Bu sayede su lekelerinden ve sabun kalıntılarından kurtulabilir, camların parlayan bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.