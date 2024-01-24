Duş kabini, aynalar, camlar ışıl ışıl olacak! Otellerin gizli formülü ifşalandı! Sadece 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı...

Ev temizliğindeki en zor kısımlardan biri olan cam temizliği, genellikle pahalı temizlik malzemeleri gerektirir ve istenilen sonuca ulaşmak için çaba sarf edilir. Fakat bu yöntemle dakikalar içerisinde pırıl pırıl camlara sahip olabilirsiniz.

ADIM 1: HAZIRLIK

Karışımı hazırlamak için bir kabın içinde 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı parlatıcıyı iyice karıştırın. Parlatıcı, cam yüzeylerdeki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlemek için ideal bir malzemedir.

ADIM 2: KARIŞIMI UYGULAMA

Hazırladığınız karışımı temizlenecek cam yüzeylere uygulayın. Püskürtme şişesi veya yumuşak bir bez kullanarak yüzeyi silmek için karışımı kullanabilirsiniz.