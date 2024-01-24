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Silivri Adliyesi'nin önünde havaya ateş etti! Kaçan şüpheli otoparkta yakalandı

İstanbul'da Silivri Adliyesi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli havaya ateş etti. Kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparka saklanan şüpheli S.N. yakalandı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 17:52 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:52
Silivri Adliyesi’nin önünde havaya ateş etti! Kaçan şüpheli otoparkta yakalandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş etti. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı.

Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu.

Gözaltına alınan S.N.'nin 6136 SKM ve silahlı tehdit suçlarından emniyette yapılan işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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