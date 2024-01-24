Silivri Adliyesi’nin önünde havaya ateş etti! Kaçan şüpheli otoparkta yakalandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi 'nin önünde meydana geldi. Adliye'de görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş etti. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı.