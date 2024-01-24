Ağrı - Van kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.