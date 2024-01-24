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Ağrı - Van kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Ağrı - Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisinde yolcu otobüsü ile kamyonet kazaya karıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 17:18 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:18
Ağrı - Van kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ş.A'nın kullandığı yolcu otobüsü ile Ağrı-Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisinde aynı istikamette giden M.Ç'nin kullandığı kamyonetin karıştığı kaza sonrası otobüs, refüjdeki yön levhası direğine çarpıp durdu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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