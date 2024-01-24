Saatlerce sürecek! İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 4 ilçe için saat verildi: Ümraniye, Başakşehir, Sancaktepe, Sultangazi...

İstanbul, tarih boyunca stratejik konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmiştir. Bu metropolün su kaynakları, şehrin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Ancak son yıllarda artan nüfus ve kentleşme, su yönetiminde bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu sorunların üstesinden gelmek için sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda gerçekleşecek olan su kesintileri düzenli olarak yayınlanmaktadır.