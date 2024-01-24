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Saatlerce sürecek! İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 4 ilçe için saat verildi: Ümraniye, Başakşehir, Sancaktepe, Sultangazi...

Türkiye'nin ekonomi, kültür ve tarih açısından zengin olan megakenti İstanbul, her daim gündemdeki yerini korumaktadır. Bu büyüleyici şehir, tarihi ve modern mimarisi, hareketli sosyal hayatı ile dünya çapında bir çekim merkezi olmayı sürdürmektedir. Ancak her büyük şehir gibi İstanbul da zaman zaman altyapı ve hizmetlerle ilgili bazı zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:25 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:25
Saatlerce sürecek! İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 4 ilçe için saat verildi: Ümraniye, Başakşehir, Sancaktepe, Sultangazi...

İstanbul, tarih boyunca stratejik konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmiştir. Bu metropolün su kaynakları, şehrin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Ancak son yıllarda artan nüfus ve kentleşme, su yönetiminde bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu sorunların üstesinden gelmek için sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda gerçekleşecek olan su kesintileri düzenli olarak yayınlanmaktadır.

24 Ocak 2024 Su Kesintisi Duyurusu

Özellikle 24 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'un Başakşehir, Sancaktepe, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacaktır. Bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyebilecek niteliktedir. İSKİ, ilgili ilçelerde yaşayan vatandaşları bu durum konusunda bilgilendirerek, kesintinin ne kadar süreceği ve hangi saatler arasında olacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştur.

İlçe: Başakşehir

  • Etkilenen Mahalle: İkitelli OSB
  • Arıza Nedeni: 100 mm çaplı içme suyu hattında meydana gelen arıza
  • Başlangıç Tarihi: 24/01/2024
  • Bitiş Tahmini: 24/01/2024 saat 13:00

İlçe: Sancaktepe

  • Etkilenen Mahalle: Eyüp Sultan Mah.
  • Arıza Nedeni: 100 mm çaplı içme suyu hattında meydana gelen arıza
  • Başlangıç Tarihi: 24/01/2024
  • Bitiş Tahmini: 24/01/2024 saat 12:00

İlçe: Sultangazi

  • Etkilenen Mahalle: Esentepe Mah.
  • Arıza Nedeni: 100 mm çaplı içme suyu hattında meydana gelen arıza
  • Başlangıç Tarihi: 24/01/2024
  • Bitiş Tahmini: 24/01/2024 saat 13:30

İlçe: Ümraniye

  • Etkilenen Mahalle: Saray Mah.
  • Arıza Nedeni: 100 mm çaplı içme suyu hattında meydana gelen arıza
  • Başlangıç Tarihi: 24/01/2024
  • Bitiş Tahmini: 24/01/2024 saat 11:00

Vatandaşlar İçin Önemli Bilgiler ve Öneriler

Bu tür su kesintileri, özellikle günlük hayatı etkileyebilecek durumlardır. İlgili ilçelerde yaşayan vatandaşlar için bazı önlemler almak faydalı olacaktır:

  • Su Stoğu Yapmak: Kesinti süresince kullanılmak üzere yeterli miktarda su stoğu yapılmalıdır.
  • Bilgilendirme Takibi: İSKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kesintilerle ilgili güncel bilgiler takip edilmelidir.
  • Elektrikli Cihazların Kontrolü: Su kesintisi sonrasında, su ile çalışan elektrikli cihazların (örneğin, çamaşır makinesi) kontrol edilmesi önemlidir.
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