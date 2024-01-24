Ankara Yenimahalle, Akyurt, Ayaş ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine doğru geri sayıma geçerken, Ankara 'da Yenimahalle , Akyurt , Ayaş ilçe belediye başkan adaylar ının kimler olacağı merakla bekleniyor. Bu noktada '' AK Parti Ankara Yenimahalle, Akyurt, Ayaş ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? 31 Mart yerel seçimleri: Ankara AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP , İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu mu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte gelişmeler...

YENİMAHALLE, AKYURT, AYAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.