Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

Balıkesir Belediye Başkan adayının da Turhan Çömez olarak açıklayan Akşener, Sincan Belediye Başkan adayı da Sinan Koca olarak duyurdu.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Türkistan kökenli bir ailenin 4. kuşaktan torunu olan Kavuncu, baba tarafından Osmaniye Bahçe'li, anne tarafından Adana Ceyhan'lıdır.

Öğrenim hayatına Kanada'daki Edmenton İlkokulu'nda başlayan Kavuncu, Ankara Çizmeci İlkokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda okudu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında akademisyen olarak çalışmaya başlayan Kavuncu, özel sektördeki iş hayatına ise 1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde, yapı kimyasalları alanında girişimci olarak başladı.