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Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Peki, Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu nereli, evli mi? İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:22 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:24
Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yerel seçimlere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

Balıkesir Belediye Başkan adayının da Turhan Çömez olarak açıklayan Akşener, Sincan Belediye Başkan adayı da Sinan Koca olarak duyurdu.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Türkistan kökenli bir ailenin 4. kuşaktan torunu olan Kavuncu, baba tarafından Osmaniye Bahçe'li, anne tarafından Adana Ceyhan'lıdır.

Öğrenim hayatına Kanada'daki Edmenton İlkokulu'nda başlayan Kavuncu, Ankara Çizmeci İlkokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda okudu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Kavuncu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında akademisyen olarak çalışmaya başlayan Kavuncu, özel sektördeki iş hayatına ise 1997 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde, yapı kimyasalları alanında girişimci olarak başladı.

Buğra Kavuncu, 2018 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. Parti Sözcülüğü görevini de üstlenen Buğra Kavuncu, 2018 yılının sonlarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na atandı.

Aralık ayında gerçekleşen ve üç adayın yarıştığı kongrede ise il başkanı oldu. Ardından İYİ Parti'nin İstanbul'daki yerel seçim sürecini yürüttü. 26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı kongreyi de delegelerin oylarıyla kazandı ve görevine 8 Ocak 2022'ye kadar devam etti.

Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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