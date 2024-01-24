SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Saati 600 TL'yi gördü! Fırsatçılar şimdi de otoparklara dadandı: Fiyatlar dudak uçuklattı

Fırsatçılar şimdi de otoparklara dadandı. İstanbul Havalimanı'nda günlük ücret 120 lirayken, saatlik park Laleli'de 340, Bebek'te 500, Nişantaşı'nda 600 TL'ye fırladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Saati 600 TL’yi gördü! Fırsatçılar şimdi de otoparklara dadandı: Fiyatlar dudak uçuklattı

Megakent'in trafik çilesi, otopark sorunuyla daha da katlandı! Turistik bölgelerdeki yer bulma sıkıntısı, fırsatçıların iştahını kabarttı. Laleli'deki özel bir otoparkta sadece 0-2 saatlik ücret 340 TL'ye çıktı. Büyük araçların saatinin 470, günlük fiyatın ise bin 275 TL olması şaşkınlık yarattı! Bu arada sahilde, Etiler'de ya da Nişantaşı'nda kaldırıma park edilen araçlardan bile 500-600 TL istenmesi çileden çıkarttı!

SOYGUNA HA'VALE'
İstanbul'da en büyük problemlerinden biri de otopark sorunu zirve yaptı. İSPARK'ta saat ücreti 52 lira olunca, fırsatçılar soyguna başladı. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saate kadar 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Otomobillerin günlük park ücreti ise 1020 lira. Aynı otoparkta otomobiller için aylık 10 bin lira abonman talep ediliyor.

Cip ve minibüsler için ise14 bin lira. Yine Laleli'de bir özel otoparkın giriş-çıkış ücretine 150 lira, aynı semtte başka bir otoparkta 15 dakika için 100 lira ödenirken, Beşiktaş'ta ise özel bir otoparkı kullanmak isteyenler 30 dakika için 100 lira ödüyor. Araç sahipleri bu rakamlara tepki gösterince, vale kılıfını devreye sokuyorlar. Otopark yetkilileri, "Aracınızın güvenliğini sağlıyoruz. Bir de vali hizmeti sunuyoruz. Bu rakamlar az aslında" diye pişkin cevap veriyorlar.

DEĞNEKÇİ GİTTİ BUNLAR GELDİ
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fırsatçılar belirli yerleri işgal ediyor. Nişantaşı'nda, Laleli'de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Büyükşehir belediyeleri önlem almalı. Ücretleri de belirlenmeli.

Çünkü alışveriş merkezlerinde İBB bünyesindeki UKAME 3 saate kadar ücretsiz diyor. Değnekçiler bitti, vale şirketleri kuruldu" dedi. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen İstanbul Havalimanı'nda ise 24 saatlik park ücretinin sadece 120 lira olması, vale soyguncularına tepkiyi arttırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
7’den 70’e herkes için belediyecilik! Başkan Erdoğan’a sunuldu! Başkent’in ilçe adayları bugün açıklanacak beyanname ise 30 Ocak’ta
İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara’da! Başkan Erdoğan’ın kritik görüşmesindeki başlıklar neler?
SON DAKİKA