Saati 600 TL’yi gördü! Fırsatçılar şimdi de otoparklara dadandı: Fiyatlar dudak uçuklattı

Megakent'in trafik çilesi, otopark sorunuyla daha da katlandı! Turistik bölgelerdeki yer bulma sıkıntısı, fırsatçıların iştahını kabarttı. Laleli'deki özel bir otoparkta sadece 0-2 saatlik ücret 340 TL'ye çıktı. Büyük araçların saatinin 470, günlük fiyatın ise bin 275 TL olması şaşkınlık yarattı! Bu arada sahilde, Etiler'de ya da Nişantaşı'nda kaldırıma park edilen araçlardan bile 500-600 TL istenmesi çileden çıkarttı!

SOYGUNA HA'VALE'

İstanbul'da en büyük problemlerinden biri de otopark sorunu zirve yaptı. İSPARK'ta saat ücreti 52 lira olunca, fırsatçılar soyguna başladı. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saate kadar 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Otomobillerin günlük park ücreti ise 1020 lira. Aynı otoparkta otomobiller için aylık 10 bin lira abonman talep ediliyor.