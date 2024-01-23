SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş Göksün ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-24
Saat:01:15:53 TSİ
Enlem:38.01917 N
Boylam:36.39944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FsR61XZV8F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 01:15'te yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğine kaydedildiği bildirildi.