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SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 01:26 Güncelleme 24 Ocak 2024, 01:26
SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş Göksün ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 01:15'te yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğine kaydedildiği bildirildi.

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