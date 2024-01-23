SON DAKİKA | Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu: Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23:04'te yaşanan depremin yerin 38 kilometre derinliğine kaydedildiği bildirildi.