SON DAKİKA | Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu: Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2024-01-23
Saat:23:04:43 TSİ
Enlem:35.85833 N
Boylam:30.92056 E
Derinlik:38.82 km
Detay:https://t.co/zPXTjRLV4S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 23:04'te yaşanan depremin yerin 38 kilometre derinliğine kaydedildiği bildirildi.