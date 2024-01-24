Önüne gelen herkese bıçakla dehşet saçtı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı! Saldırganın doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta A.Ö., 9 saatte biri kadın 10 kişiyi bıçakladı. Binaların camlarını taşladı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Rojhat S. ile Murat A'nın durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ö'nün, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı. Ö., ifadesinde "Psikolojik bunalımdayım. 1 yıldır sokakta yaşıyorum. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.





SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Antalya'da sahilde bulunan kadın cesedinin, 4 Ocak'ta kaybolan üniversiteli Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu anlaşıldı. Baba Osman Elmas, dün adli tıp kurumu morguna gelerek cenazeyi aldı. Elmas, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Tek tesellimiz, başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak" ifadesini kullandı.

KANI YERDE KALMADI

Muğla'da bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet (44), 6 ay önce eşi Sevim Çet'i (35) öldürüp, ormana gömdüğünü anlattı. Tutuklu yargılandığı davada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kadının annesi Emine Kaçar ise "Kızımın kanı yerde kalmadı" dedi.

KESİK BAŞ VAHŞETİ

İstanbul Zeytinburnu'nda dün tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Beraber yaşayan yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Bir kişi, sinirlenerek diğerinin başını keserek 4. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.