Önüne gelen herkese bıçakla dehşet saçtı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı! Saldırganın doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı

ASGARİ DEĞİL AZAMİ KAYIP
İsrail askerleri, Gazze'de bir binayı mayınlarla havaya uçurmaya çalıştı. İddiaya göre tam bu sırada HAMAS üyeleri, bölgeye füze yolladı. Mayına isabet eden füzeler, binayı paramparça edince çevresindeki İsrail askerleri enkazda kaldı. İsrail yedek ordu birliğinden 21'inin öldüğü, 49'unun da yaralandığı açıklandı. HAMAS'ın tüm esirleri serbest bırakması karşılığında 2 ay ateşkes yapılabileceğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kayıpları duyunca adeta çıldırdı.
MİLLİ MÜCADELE!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenler'in temsilcileri ile bir araya geldi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre; görüşmede terör örgütü PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ile güvenlik işbirliği konusunda mutabık kalındı. DEAŞ ile mücadelede de işbirliğinin sürdürülmesi, ekonomik işbirliği alanında kalkınma yolu projesi, Gazze Savaşı'nın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları ele alındı.
YAPMA 'YAĞ'
Dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 67'sini gerçekleştiren AB ülkeleri son dönemdeki zorlu iklim koşulları nedeniyle istenilen verimi alamadı. Yunanistan'daki zeytin ve zeytinyağı üreticileri de sahip oldukları ağaçları 10 katı gösterip adeta sahtekarlık yaptı. AB'den 1 milyar euro'luk hibe aldı. İspanya ve İtalya'nın da aldığı hibe desteklerinin araştırılacağı vurgulandı. AB yetkilileri, bu konuda ağır cezaların kesileceğini açıkladı.
İSVEÇ'E NATO VİZESİ
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. İsveç Başbakanlığı, "Bugün NATO'nun tam üyesi olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in üyeliği lehine oy kullanması pozitif" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da "İsveç'i ittifaka kabul edebilmek için kalan adımı atma sırası şimdi Macaristan'da" ifadesini kullandı. Macaristan'ın da onaylaması durumunda İsveç, NATO'nun 32. üyesi olacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ!
Sivas Zara'da nişan yüzüğünü lavaboya düşürüp kaybeden kadın, 20 yıl sonra yüzüğüne yeniden kavuştu. Zara Belediyesi çalışanları, evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanalizasyon temizliğinde yüzüğü buldu. Yüzüğün içinde Osman Kurt yazısından yola çıkan işçiler, aileyi buldu.
ELTİLER BARIŞI
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir numaralı varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton, yaklaşık bir hafta önce karın bölgesinden bir ameliyat geçirdi. Prens Harry ve Meghan Markle'dan adım geldi. Mesaj gönderen çift, "Seni çok yakında daha sağlıklı ve güçlü göreceğimize eminim" ifadesini kullandı.
İLANI ÖZÜR
İzmir'de yaşayan avukat Kemal Yener Saraçoğlu, birkaç gün önce ailesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Saraçoğlu, sürücü tarafından tehdit edildi. Avukat olaydan sonra şikayetçi olunca da sürücü gazete ilanıyla özür diledi.
3 HARFLİ KÖY!
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyünün adı 'Cinli köye' çıktı. Bölgede yaşayanlar cin söylentileri nedeniyle köyü terk etti. 15 haneli köyde sadece Gültekin ailesi kaldı.