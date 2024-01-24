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Önüne gelen herkese bıçakla dehşet saçtı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı! Saldırganın doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı

İstanbul'da eli bıçaklı saldırgan, 9 saatte 10 kişiyi yaraladı. Adliyeye sevk edilen Ö'nün, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Önüne gelen herkese bıçakla dehşet saçtı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı! Saldırganın doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta A.Ö., 9 saatte biri kadın 10 kişiyi bıçakladı. Binaların camlarını taşladı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Rojhat S. ile Murat A'nın durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ö'nün, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktoru darp edip odasını dağıttığı da ortaya çıktı. Ö., ifadesinde "Psikolojik bunalımdayım. 1 yıldır sokakta yaşıyorum. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.



SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Antalya'da sahilde bulunan kadın cesedinin, 4 Ocak'ta kaybolan üniversiteli Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu anlaşıldı. Baba Osman Elmas, dün adli tıp kurumu morguna gelerek cenazeyi aldı. Elmas, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Tek tesellimiz, başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak" ifadesini kullandı.

KANI YERDE KALMADI
Muğla'da bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet (44), 6 ay önce eşi Sevim Çet'i (35) öldürüp, ormana gömdüğünü anlattı. Tutuklu yargılandığı davada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kadının annesi Emine Kaçar ise "Kızımın kanı yerde kalmadı" dedi.

KESİK BAŞ VAHŞETİ
İstanbul Zeytinburnu'nda dün tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Beraber yaşayan yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Bir kişi, sinirlenerek diğerinin başını keserek 4. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.



3.5 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 3 milyon 591 bin lira devretti. 5 bilenler 96 bin 141'er, 4 bilenler bin 987'şer, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.



ASGARİ DEĞİL AZAMİ KAYIP
İsrail askerleri, Gazze'de bir binayı mayınlarla havaya uçurmaya çalıştı. İddiaya göre tam bu sırada HAMAS üyeleri, bölgeye füze yolladı. Mayına isabet eden füzeler, binayı paramparça edince çevresindeki İsrail askerleri enkazda kaldı. İsrail yedek ordu birliğinden 21'inin öldüğü, 49'unun da yaralandığı açıklandı. HAMAS'ın tüm esirleri serbest bırakması karşılığında 2 ay ateşkes yapılabileceğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kayıpları duyunca adeta çıldırdı.



MİLLİ MÜCADELE!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenler'in temsilcileri ile bir araya geldi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre; görüşmede terör örgütü PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ile güvenlik işbirliği konusunda mutabık kalındı. DEAŞ ile mücadelede de işbirliğinin sürdürülmesi, ekonomik işbirliği alanında kalkınma yolu projesi, Gazze Savaşı'nın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları ele alındı.

YAPMA 'YAĞ'
Dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 67'sini gerçekleştiren AB ülkeleri son dönemdeki zorlu iklim koşulları nedeniyle istenilen verimi alamadı. Yunanistan'daki zeytin ve zeytinyağı üreticileri de sahip oldukları ağaçları 10 katı gösterip adeta sahtekarlık yaptı. AB'den 1 milyar euro'luk hibe aldı. İspanya ve İtalya'nın da aldığı hibe desteklerinin araştırılacağı vurgulandı. AB yetkilileri, bu konuda ağır cezaların kesileceğini açıkladı.



İSVEÇ'E NATO VİZESİ
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. İsveç Başbakanlığı, "Bugün NATO'nun tam üyesi olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in üyeliği lehine oy kullanması pozitif" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da "İsveç'i ittifaka kabul edebilmek için kalan adımı atma sırası şimdi Macaristan'da" ifadesini kullandı. Macaristan'ın da onaylaması durumunda İsveç, NATO'nun 32. üyesi olacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ!
Sivas Zara'da nişan yüzüğünü lavaboya düşürüp kaybeden kadın, 20 yıl sonra yüzüğüne yeniden kavuştu. Zara Belediyesi çalışanları, evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanalizasyon temizliğinde yüzüğü buldu. Yüzüğün içinde Osman Kurt yazısından yola çıkan işçiler, aileyi buldu.

ELTİLER BARIŞI
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir numaralı varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton, yaklaşık bir hafta önce karın bölgesinden bir ameliyat geçirdi. Prens Harry ve Meghan Markle'dan adım geldi. Mesaj gönderen çift, "Seni çok yakında daha sağlıklı ve güçlü göreceğimize eminim" ifadesini kullandı.

İLANI ÖZÜR
İzmir'de yaşayan avukat Kemal Yener Saraçoğlu, birkaç gün önce ailesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Saraçoğlu, sürücü tarafından tehdit edildi. Avukat olaydan sonra şikayetçi olunca da sürücü gazete ilanıyla özür diledi.

3 HARFLİ KÖY!
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyünün adı 'Cinli köye' çıktı. Bölgede yaşayanlar cin söylentileri nedeniyle köyü terk etti. 15 haneli köyde sadece Gültekin ailesi kaldı.

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