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Ankara'da feci kaza! Aynı aileden biri çocuk 3 kişi can verdi... Görgü tanıkları olay anını anlattı

Ankara’da iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk hafif yaralandı. Kazaya tanık olanlar “Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 17:21 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:37
Ankara’da feci kaza! Aynı aileden biri çocuk 3 kişi can verdi... Görgü tanıkları olay anını anlattı

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde meydana gelen olayda, iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiye otomobil çarptı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

▶️ Aynı aileden 3 kişi can verdi

Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise, Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.




Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, "Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocukta yaşıyormuş" şeklinde konuştu.

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