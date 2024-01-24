Ankara’da feci kaza! Aynı aileden biri çocuk 3 kişi can verdi... Görgü tanıkları olay anını anlattı







Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.



Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, "Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocukta yaşıyormuş" şeklinde konuştu.