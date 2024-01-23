Sarıyer’de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2’si polis 5 yaralı

Olay, saat 04.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. 2 POLİS MEMURU YARALANDI

İddiaya göre, müzikhol çalışanlarıyla kavga eden bir grup olay yerine çağrılan polislere ateş açtı. Polisin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru bacağından vurularak yaralanırken, sokaktan geçen taksi şoförü Hasan Işık ile kulüp çalışanları Yusuf ve Suat Torol yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan taksi şoförü Hasan Işık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

POLİS ÇEVREDE İNCELEME YAPTI

Müzikholde çıkan çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çatışmaya giren şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.