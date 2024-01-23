Papara BJK Kampanyası 2. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK Kampanyası 2. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu. Talihliler 17 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 3 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Galatasaray maçı için Vip kategori maç bileti, 3 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Galatasaray maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, 17 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden) almaya hak kazandı. İşte asil ve yedek talilhliler...