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Papara BJK Kampanyası 2. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK Kampanyası 2. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 23.10.2023 tarihli ve E-58259698-255.01.02-45506 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Talihliler 17 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti,  3 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Galatasaray maçı için Vip kategori maç bileti, 3 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Galatasaray maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, 17 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması ve Beşiktaş Forması almaya hak kazandı. İşte asil ve yedek talilhliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
Papara BJK Kampanyası 2. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK Kampanyası 2. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu. Talihliler 17 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 3 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Galatasaray maçı için Vip kategori maç bileti, 3 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Galatasaray maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, 17 Mart 2024 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden) almaya hak kazandı. İşte asil ve yedek talilhliler...


17 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI İÇİN LOCA'DA 2 KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

17 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI İÇİN LOCA'DA 2 KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


3 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN VİP KATEGORİ MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİ

3 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN VİP KATEGORİ MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİ


3 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

3 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

3 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


17 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

17 MART 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN ASİL TALİHLİLER

İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER


BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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