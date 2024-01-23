SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

O illere aniden bastıracak! İstanbul'un kapısına dayandı! Tarih verildi: Dışarı adım atmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiği uyarısı yapıldı. Beklenen yoğun kar yağışı, vatandaşların ve özellikle de sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıklarının aniden düşmesi bekleniyor. Bu durum, kar yağışının etkisini daha da artırarak, günlük yaşamı ve özellikle ulaşımı etkileyecek. Sıcaklık düşüşü, karın daha uzun süre yerde kalmasına ve yolların kayganlaşmasına yol açabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 09:02 Güncelleme 23 Ocak 2024, 09:02
O illere aniden bastıracak! İstanbul’un kapısına dayandı! Tarih verildi: Dışarı adım atmayın

Kar yağışı, AKOM, MGM ve Valilik tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un kapısına dayandı. Kar yağışı için geri sayım başladı. İşte son dakika meteoroloji açıklamaları ve bölge bazında hava durumu raporu...

HAVA SICAKLIĞI 8-10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Hava sıcaklıklarının, iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede, 8 ilâ 10 derece azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

20 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında " İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek. Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü."

"İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dahil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor." ifadelerini kullandı.

"Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var. Batı bölgelerimiz dahil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var."

HAVA DURUMU | Türkiyeye Afrika üzerinden yeni dalga geliyor! Tarih netleşti! Önce ılık sonra soğuk! Meteoroloji Marmara Bölgesi için alarm verdiHAVA DURUMU | Türkiyeye Afrika üzerinden yeni dalga geliyor! Tarih netleşti! Önce ılık sonra soğuk! Meteoroloji Marmara Bölgesi için alarm verdi
HAVA DURUMU | Türkiye'ye Afrika üzerinden yeni dalga geliyor! Tarih netleşti! Önce ılık sonra soğuk! Meteoroloji Marmara Bölgesi için alarm verdi

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi
Terörle mücadelede kritik detaylar | Terörist neredeyse hedef orası! Örgütün hafızası siliniyor
Casper
SON DAKİKA